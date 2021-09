Skyworld Aviation vend un second ERJ145 à Mwant Jet

Skyworld Aviation a annoncé la vente d'un second ERJ145 (MSN 145570) à la compagnie privée congolaise Mwant Jet, et ce après la livraison du premier appareil (MSN 145601) en août 2020.



Les deux appareils étaient précédemment exploités par Eastern Airways.



Avec cette acquisition, Mwant Jet, qui a débuté ses vols réguliers l'an dernier, entend densifier ses dessertes depuis sa base de Kinshasa.



La compagnie, dirigée par la pilote et femme d'affaires Gueda Amani Yav Witch, exploite en outre un Falcon 900 et un Hawker 850 XP pour des vols VIP et à la demande.



(Photo © Mwant Jet)