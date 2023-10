SkyWest commande dix-neuf Embraer 175

Embraer annonce que SkyWest s'est de nouveau engagée auprès de lui pour acquérir dix-neuf E175.



Les appareils ont une valeur de 1,1 milliard de dollars au prix catalogue et figurent au carnet de commandes de l'avionneur (intégrés sur le troisième trimestre).



Les appareils seront exclusivement utilisés par la compagnie régionale pour les opérations de United Airlines. Ils viendront s'ajouter aux 90 E175 qu'elle exploite déjà pour la compagnie américaine.



Les livraisons doivent débuter au quatrième trimestre 2024. Ils seront aménagés en configuration triclasse.



« SkyWest est déjà le plus grand exploitant d'E175 au monde, et lorsque cette commande sera livrée, nous disposerons de plus de 250 E175 », précise Chip Childs, le PDG de SkyWest.



(Image © Embraer)