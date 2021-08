SkyWest Airlines commande 16 nouveaux E-Jets à Embraer pour Delta Air Lines

Bonne nouvelle pour Embraer. SkyWest vient de signer un accord d'achat avec l'avionneur brésilien pour 16 nouveaux E175, des appareils qui seront opérés par SkyWest Airlines pour les besoins exclusifs de Delta Air Lines.



Les nouveaux E-Jets viendront ainsi s'ajouter aux 71 E175 de SkyWest volant déjà pour Delta. Ils seront configurés avec une cabine de 76 places en biclasse et seront livrés à partir de la mi-2022, sous les couleurs de la grande compagnie aérienne américaine basée à Atlanta.



L'avionneur de São José dos Campos précise que ce nouveau contrat sera intégré à son carnet de commandes au troisième trimestre. Sa valeur est de 798,4 millions de dollars sur la base du prix catalogue.



« SkyWest exploite plus d'E175 que tout autre transporteur dans le monde. Avec ces avions, nous aurons près de 240 E175 opérant avec des compagnies aériennes en Amérique du Nord. Ce mois-ci, nous sommes fiers d'atteindre les deux millions d'heures de vol dans l'E175. Nos clients adorent l'E175, et nous avons une grande confiance et apprécions notre partenariat avec Embraer » a déclaré Chip Childs, le PDG de SkyWest.



(Image © Embraer)