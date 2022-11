Skymark Airlines pourrait acquérir des Boeing 737 MAX

Boeing et Skymark Airlines ont annoncé que la compagnie japonaise envisageait l'acquisition de jusqu'à douze 737 MAX.



Elle a déjà signé un contrat de leasing pour intégrer six 737-8 à partir du premier trimestre 2025.



Elle s'apprête également à signer une commande directe auprès de Boeing portant sur l'acquisition de quatre 737-8 et 737-10, assortie d'options sur deux appareils supplémentaires. Le contrat reste à finaliser mais les livraisons pourraient débuter en 2026.



Skymark Airlines exploite aujourd'hui une flotte composée de 29 737-800. Les nouveaux appareils remplaceront une partie de cette flotte mais permettront également une croissance de ses capacités.



(Image © Boeing)