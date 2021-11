Sky One FZE acquiert trois Boeing 777-300

(Dubai Airshow 2021) Boeing a annoncé que Sky One FZE avait conclu un accord avec sa filiale de financement Boeing Capital Corporation pour acquérir trois 777-300, motorisés par Rolls-Royce.



Sky One est une compagnie privée des Emirats arabes unis qui propose divers types de services : leasing, MRO, formations, gestion du certificat d'opérateur, logistique...



Elle compte utiliser ces appareils pour renforcer et diversifier ses vols commerciaux et son offre charter (notamment pour les pèlerinages), qu'elle réalise actuellement en 747.



Boeing précise que sa filiale BCC gère un portefeuille d'avions d'une valeur de 1,8 milliard de dollars.