Sky express signe son contrat avec ATR

ATR a annoncé que Sky express avait signé un contrat portant sur l'acquisition de six ATR 72-600.



Le premier appareil a été livré le 30 juin. Les cinq autres seront livrés d'ici la fin de l'année.



Les appareils permettront à la compagnie d'élargir et de moderniser sa flotte.



La compagnie grecque exploite actuellement dix ATR de série 500, son premier ATR 72-600 et six Airbus A320neo.



(Photo © ATR)