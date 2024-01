ATR annonce que Sky Express ajoute deux ATR 72-600 à sa flotte. Le premier appareil a été livré en décembre 2023, le second devrait suivre avant la fin du mois de mars.



La compagnie grecque comptera alors huit ATR 72-600 et six ATR de série 500 en service, aux côtés de ses onze Airbus de la famille A320 (majoritairement des A320/A321neo).



ATR ajoute que Sky Express devrait poursuivre sa modernisation en 2024. « Alors que nous continuons à développer notre flotte régionale, nous [...] prévoyons de continuer à standardiser et améliorer notre flotte dès le premier trimestre de 2024 », confirme Konstantinos Iliakis, PDG de la compagnie aérienne.



(Photo © ATR)