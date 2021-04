Sky Alps va louer deux Dash 8-400 auprès de Chorus Aviation

Chorus Aviation Capital a conclu des accords avec Sky Alps, la start-up italienne souhaitant lancer ses opérations avec deux Dash 8-400.



Basée à Bolzano, elle opérera sur le réseau régional depuis le nord-est de l'Italie.



Les appareils (MSN 4230 et 4237) lui seront livrés en avril et mai 2021.



Chorus Aviation les a récupérés en 2020. Leur reconfiguration et les tâches nécessaires à leur remise en service ont été assurées par Voyageur et Jazz Technical Services.