SKS Airways va exploiter des Embraer E195-E2

La compagnie malaisienne SKS Airways et le bailleur Azorra ont conclu un accord portant sur l'acquisition de 10 Embraer E195-E2 d'une valeur de 840 millions de dollars. Le deal a été officialisé le 25 mai en marge du Salon international maritime et aérospatial de Langkawi (LIMA).



Les livraisons devraient débuter à partir de 2024 faisant de SKS Airways, le premier opérateur de l'E195-E2 dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ces modules, d'une capacité de 136 sièges, formeront le coeur des plans d'expansion de SKS Airways et seront basés à l'aéroport de la ville de Kuala Lumpur, Subang - plateforme en cours d'expansion.



Lancée en 2017, SKS Airways exploite jusqu'ici deux turbopropulseurs DHC-6 Twin Otter fournissant des services intérieurs à courte distance vers les îles et les stations balnéaires de la Malaisie. À terme, le transporteur prévoit d'étendre son réseau à l'Asie du Sud-Est et au sud de la Chine.



(Photo © SKS Airways)