SJI confirme son intention d'assembler des Superjet aux Émirats arabes unis

Superjet International (SJI) a confirmé son projet de centre d'assemblage final de l'avion régional Superjet 100 à Al Ain, aux Émirats arabes unis. La société italienne a signé un protocole d'accord (MoU) avec la société de capital-investissement émiratie Mark AB Capital le 7 juin pour établir une ligne d'assemblage final à Al Ain, dans l'émirat d'Abu Dhabi, d'ici la mi-2025.



De plus, SJI entend aussi créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement en Italie et aux EAU d'ici 2026 pour la production des appareils. Dans sa première phase, l'investissement requis est évalué à 200 millions de dollars, avec la création de 450 emplois qualifiés.



Pour rappel, le consortium aéronautique russe UAC (United Aircraft Corporation) a conclu un accord avec Mark AB en mars pour lui revendre l'intégralité de sa participation dans la société italienne, soit 49 %. SJI sera alors détenu à 49 % par Mark AB, à 41 % par Studio Guidotti International et à 10 % par Leonardo.



Le site de Superjet International à Venise devrait assurer la direction du programme et les certifications ENAC et EASA. Il deviendrait DOA (Design Organization Authority), détenant la certification de type et la capacité de développer de nouvelles configurations du Superjet 100 (affaires et cargo par exemple), et POA (Production Organization Authority), contrôlant la chaîne d'approvisionnement. Il conserverait également son rôle marketing, celui de finition des appareils, de formation des équipages, de réalisation des essais en vol, d'organisme de livraison et de soutien.



(Photo © SJI)