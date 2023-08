SITA fournit 400 kiosques d'enregistrement au groupe Air France-KLM

Air France-KLM a fait appel à SITA pour moderniser sa flotte de kiosques d'enregistrement en libre service dans différents aéroports européens, en tête desquels Paris CDG et Amsterdam. Quatre cents de ces nouveaux kiosques TS6 vont ainsi être installés, améliorant l'offre devenue essentielle de libre-service pour les passagers du groupe.



SITA indique qu'ils offrent des fonctions de paiement améliorées, par exemple sans contact ou par smartphone, et sont équipés de nouvelles fonctionnalités.



Conçus de façon modulaire, ils offrent également la possibilité de remplacer aisément certains composants, ce qui permet de les entretenir facilement mais surtout de mettre à jour les fonctionnalités. SITA cite par exemple l'introduction possible de fonctions biométriques.



« Avec la croissance continue du nombre de passagers, la numérisation du voyage des passagers avec de nouvelles options en libre-service sera vitale. Elle permettra de rationaliser le flux de passagers dans l'aéroport et de donner aux voyageurs plus de contrôle sur leur voyage », commente Sergio Colella, le président de SITA Europe.



(Photo © SITA)