Sirius Aviation Capital finance cinq monocouloirs

Sirius Aviation Capital Holdings, loueur d'avions dont le siège est à Abu Dhabi Global Market « ADGM », a annoncé que l'une de ses coentreprises a conclu sa première facilité bancaire avec la Deutsche Bank pour refinancer l'acquisition de cinq monocouloirs qu'elle a acquis en 2020.



Les cinq appareils sont actuellement loués chez Southwest (trois 737NG), Spirit Airlines (un A320) et Etihad (un A320).



Sirius a commencé ses opérations à ADGM en mars 2020 et a porté sa flotte à douze appareils en moins de dix-huit mois. Au cours des trois prochaines années, le bailleur prévoit de porter sa flotte à 100 appareils.



Le loueur émirati a pour investisseur principal Abu Dhabi Catalyst Partners (ADCP) - une joint-venture entre Mubadala Investment Company PJSC (un fond souverain détenu par le gouvernement d'Abu Dhabi) et Falcon Edge (une société d'investissement américaine).