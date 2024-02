Singapour va imposer une taxe SAF aux passagers

Singapour va imposer une nouvelle taxe aux passagers afin accélérer l'adoption des carburants d'aviation durables (SAF) pour atteindre l'objectif du zéro émission nette d'ici 2050.



L'utilisation des SAF sera ainsi accompagnée d'une taxation des passagers au départ de Singapour, avec en plus l'exigence de voir la part des SAF dans le carburant des appareils atteindre 1% à compter de 2026, puis entre 3 et 5% d'ici 2030, sous réserve de leur disponibilité. Le montant collecté sera utilisé pour acheter du SAF et sera basé sur le prix réel du SAF au moment de l'achat.



L'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) a précisé que cette initiative s'inscrivait dans son programme Singapore Sustainable Air Hub Blueprint, qui comprend aussi notamment des améliorations dans le domaine de l'ATM (Air Traffic Management).



Le régulateur singapourien précise que le montant de cette taxe variera en fonction de facteurs tels que la distance parcourue et la classe de voyage. En classe économique, un billet pour Bangkok coûtera ainsi 3 dollars singapouriens de plus (2EUR) et un billet pour Londres 16 dollars singapouriens en plus (11EUR).



La CAAS ajoute qu'elle poursuivra ses consultations étroites avec les parties prenantes pour la mise en oeuvre de cette taxe SAF et que des précisions seront annoncées en 2025.



Elle ne précise pas d'ailleurs si cette taxe s'ajoutera à une quelconque augmentation des prix des billets d'avions des compagnies aériennes qui seront obligées d'utiliser du carburant durable, et donc d'augmenter leur facture carburant.



