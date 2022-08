Singapore Component Solutions devient le centre de réparation exclusif d'Hutchinson pour la région Asie Pacifique

Singapore Component Solutions (SCS), la joint venture formée par Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Sabena technics à Singapour, sera le centre de réparation exclusif des produits Hutchinson dans la région Asie Pacifique.



Les deux sociétés viennent de finaliser un accord à long terme qui permettra aux opérateurs de bénéficier de capacités étendues pour les systèmes d'isolation des vibrations des moteurs et des APU, pour les réparations des équipements des moteurs, l'intérieur des cabines et les réparations des composites et des structures. Un protocole d'accord entre SCS et Hutchinson avait été officialisé en novembre 2020.



Pour rappel, Singapore Component solutions dispose d'un atelier de réparation d'équipements de 6500 m² à Seletar. SCS propose un portefeuille complet de solutions personnalisables, combinables et fiables pour les opérateurs d'A320, A330, ATR et Fokker 100 basés dans toute la région.



(Photo © Singapore Component Solutions)