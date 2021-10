Singapore Airlines lance des vols pour voyageurs vaccinés entre Paris et Singapour

A compter du 20 octobre, Singapore Airlines va proposer des vols spécifiques aux voyageurs vaccinés entre Paris et Singapour. Les voyageurs de ces vols VTL (Vaccinated Travel Lane) seront exemptés de quarantaine à leur arrivée à Singapour.



Toutes les autres mesures sanitaires restent toutefois en vigueur : obligation de présenter un test PCR négatif au départ et à l'arrivée, téléchargement d'une application de traçage...



Quatre vols hebdomadaires seront ainsi opérés en Boeing 777-300ER, aux côtés des trois vols « classiques » (et pour lesquels tous les passagers sont soumis à une quarantaine), eux aussi réalisés en 777-300ER.



Deux VTL avaient déjà été testées en septembre, au départ de Singapour vers l'Allemagne et vers Brunei. Les autorités ont décidé d'élargir la mesure à quatorze destinations dans huit pays.



(Photo © Singapore Airlines)