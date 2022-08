Singapore Airlines introduit un premier Boeing 777 Freighter en partenariat avec DHL

Le partenariat entre DHL Express et Singapore Airlines (SIA) prend son envol avec la livraison d'un premier Boeing 777F portant les couleurs des deux transporteurs.

L'appareil est arrivé à Changi le 16 août et sera exploité sur des lignes vers les États-Unis via la Corée du Sud, à raison de trois rotations par semaine.



En mars dernier, DHL Express et SIA avaient signé un accord concernant la mise à disposition d'équipage et de services de maintenance pour déployer cinq Boeing 777 cargo. Les appareils seront ainsi pilotés par des équipages de Singapore Airlines, la maintenance étant quant à elle supervisée par la division MRO de la compagnie aérienne singapourienne, à savoir SIA Engineering Company (SIAEC).



Un deuxième Boeing 777F devrait entrer en service en novembre 2022, doublant la fréquence des rotations Singapour-Incheon-Los Angeles-Honolulu-Singapour. Les trois appareils restants sont quant à eux attendus l'année prochaine.



(Photo © SIA)