Singapore Airlines convertit des 787-10 en 777-9 et reporte des investissements pour la flotte

Singapore Airlines a annoncé le report de plus de 4 milliards de dollars singapouriens (3 milliards de dollars) de dépenses en avions au-delà de 2025, après avoir révisé son calendrier de livraison avec Airbus et Boeing.



Le transporteur singapourien a également revu son carnet de commandes auprès de Boeing, convertissant quatorze Boeing 787-10 en onze 777-9 supplémentaires pour répondre aux besoins de sa flotte à long terme, au-delà de l'exercice financier 2025/26.



Son carnet de commandes pour le 777-9 atteint ainsi 31 appareils.



« Les accords avec Airbus et Boeing constituent un élément clé de notre stratégie pour contenir les perturbations causées par la pandémie de Covid-19», a déclaré Goh Choon Phong, directeur général de Singapore Airlines, ajoutant que ce choix permettra de « recalibrer le rythme auquel nous ajoutons de la capacité » en fonction de la trajectoire de reprise projetée des voyages internationaux.



(Photo © Singapore Airlines)