Singapore Airlines conclut des transactions de cession-bail pour onze appareils

Singapore Airlines a levé deux milliards de dollars singapouriens grâce à des accords de cession-bail, conclus sur onze de ses appareils.



Ils concernent sept Airbus A350-900 et quatre Boeing 787-10.



Les accords ont été conclus avec quatre sociétés : Aergo Capital pour deux appareils (un A350 - MSN 278 - et un 787 - MSN 60282), Altavair pour quatre A350, EastMerchants / Crianza Aviation pour trois appareils (un A350 et deux 787) et Muzinich pour les deux appareils restants.



La compagnie se dote ainsi d'accès à des liquidités supplémentaires, qui lui permettront de continuer à affronter la crise jusqu'à ce qu'une véritable reprise survienne.



(Photo © Singapore Airlines)