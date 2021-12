Singapore Airlines choisit à son tour l'Airbus A350F

Singapore Airlines a signé une lettre d'intention avec Airbus, portant sur l'acquisition de sept A350F, devenant la troisième cliente du nouvel avion cargo. Des options ont également été assurées sur cinq appareils supplémentaires.



La compagnie asiatique compte utiliser ces appareils pour remplacer sa flotte actuelle de Boeing 747-400F à partir du quatrième trimestre 2025. Celle-ci compte sept appareils, qui ont entre quinze et vingt et un ans.



L'accord avec Airbus s'accompagne d'un accord TotalCare conclu avec Rolls-Royce, couvrant la maintenance des moteurs des appareils pour une durée de quinze ans.



Singapore Airlines est actuellement le plus grand opérateur mondial d'A350, dont elle exploite 56 appareils (-900 et -900ULR). Elle pourra ainsi profiter de la grande similitude entre ses avions de passage et cargo (99% de communalité sur la cellule, 100% sur les moteurs, même certification de type et mêmes équipages).



L'A350F a été lancé cet été et a officialisé sa première commande au salon de Dubaï, lorsque la société de leasing Air Lease s'est engagée sur sept appareils. Le deuxième accord est venu de CMA CGM, qui vient de se lancer sur le marché du fret aérien avec des A330-200F et s'est engagée sur quatre appareils.



L'idée derrière l'accord avec Singapore Airlines confirme la stratégie d'Airbus, qui a lancé son A350 pour profiter de la vague de remplacement imminente des avions cargo de grande capacité en proposant une solution qui respecte les nouveaux critères de l'OACI liés aux émissions de CO2. L'appareil pourra transporter 106 tonnes de chargement (trois tonnes de plus que le 777F) et offrira un volume équivalent au 747F, pour un rayon d'action à pleine charge annoncé à plus de 9 500 km.



