Simaero, Thales et China Sky-Wings s'associent pour former des pilotes d'Airbus H225 en Chine

Thales et Simaero ont signé un contrat dans le but de déplacer un simulateur de vol Reality H en Chine. Ce simulateur de niveau D dédié à l'hélicoptère H225 d'Airbus Helicopters sera transféré par l'équipe d'ingénierie de l'organisme français Simaero au centre de formation China Sky-Wings à Shanghaï.



Selon Thales, les pilotes chinois vont bénéficier localement du plus haut niveau de formation aujourd'hui disponible, mettant en oeuvre dans un environnement virtuel immersif les scénarios les plus exigeants en termes de mission, avec un large éventail de conditions météorologiques.



Ce simulateur, conçu et développé par Thales, sera le deuxième à être opéré en Chine, après le simulateur Full Flight EC135T2 Niveau D, actuellement basé chez HAITE.



China Sky-Wings gère des simulateurs de vol pour de nombreux programmes en Chine (MI-171, King Air 350, H225, 747, 737, A320, CRJ900...) ainsi que le seul simulateur de cabine ARJ21 au monde pour la formation des hôtesses de l'air et des stewards.



(Photo © Thales)