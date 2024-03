La compagnie aérienne azerbaïdjanaise Silk Way West Airlines a commandé un sixième Boeing 777F à Boeing. Cet appareil s'ajoute aux exemplaires commandés en 2021 (deux appareils déjà livrés l'année dernière).



Silk Way West aligne également 6 747-400F et 5 747-8F. La compagnie aérienne cargo basée à Bakou attend également deux 777-8F et deux Airbus A350F.



(Photo © Boeing)