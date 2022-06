Silk Way West Airlines commande deux Airbus A350F

Silk Way West Airlines a décidé d'acquérir deux Airbus A350F et a signé une entente d'achat dans ce sens. Elle prévoit également des options pour deux appareils supplémentaires.



Elle est la première cliente de l'appareil dans la région d'Asie centrale et signe ici son premier contrat avec l'avionneur européen.



Les appareils doivent permettre à la compagnie azérie de moderniser sa flotte d'avions cargo et d'accroître ses capacités. Leurs livraisons sont prévues en 2027 et 2028.



L'A350F compte désormais des engagements pour 31 appareils de la part de six compagnies aériennes.



(Wouter Van Wersch, EVP d'Airbus pour les ventes en Europe, et Wolfgang Meier, Président de Silk Way West Airlines. Photo © Airbus)