SIAEC ouvre son nouveau centre de services pour moteurs LEAP à Singapour

SIA Engineering Company Limited (SIAEC) vient de rendre opérationnel son nouveau centre de maintenance Aircraft Engine Services (AES) à Singapour.



Annoncé en 2019 pour un investissement de près de 9 millions de dollars singapouriens (6,7 millions d'USD), cette installation va fournir des services de maintenance en Quick Turn (QT) et des modifications pour les LEAP-1A (A320neo) et LEAP-1B (737 MAX), conformément à l'accord signé avec Safran Aircraft Engines, partenaire de GE dans CFM International, pour une durée de 10 ans.



La division MRO de Singapore Airlines a précisé qu'AES disposait d'une capacité minimale de 60 interventions QT par an, avec en plus des services d'assistance sur site et des capacités d'inspection boroscopique pour les deux variantes du LEAP. AES peut également augmenter ses capacités de 50% pour faire face à des pointes de demandes.



Cette nouvelle activité de SIAEC s'inscrit dans la création de sa nouvelle division Engine Services Division (ESD) annoncée l'année dernière et qui sera spécialisée dans les services pour moteurs.



Pour rappel, le motoriste français va également faire appel à SIAEC pour effectuer des services d'essais moteurs pour les LEAP-1A et LEAP-1B à Singapour grâce à un banc d'essai modernisé qui sera équipé d'un système d'acquisition de données et de contrôle fourni par Safran Test Cells.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)