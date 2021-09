Shell veut produire 2 millions de tonnes de SAF par an en 2025

Shell a présenté son ambition de produire deux millions de tonnes de carburant durable d'aviation par an à partir de 2025.



Dans ce cadre, la société néerlandaise avait déjà annoncé la semaine précédente la transformation de sa raffinerie de Rotterdam en usine de production de carburants durables, avec une capacité de 820 000 tonnes par an. Elle sera capable de produire du SAF et du diesel renouvelable à partir de déchets. Shell souligne que le SAF devrait représenter plus de 50% de la production de sa nouvelle usine.



Elle devrait pouvoir lancer ses opérations en 2024. Elle utilisera des huiles de cuisson et des graisses animales usagées ainsi que d'autres déchets industriels et agricoles pour sa production de carburant durable.



Cette décision s'inscrit dans le cadre de son programme Powering Progress, qui prévoit que Shell transforme ses raffineries en cinq parcs énergétiques et chimiques. La société veut réduire sa production de carburants fossiles de 55% d'ici 2030 et augmenter en parallèle celle de carburants à faible teneur en carbone.



En ce qui concerne l'aérien, elle vise à ce qu'au moins 10% de ses ventes mondiales de carburant d'aviation soient représentés par du SAF en 2030.



(Photo © Shell)