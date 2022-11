SF Airlines développera encore sa flotte d'avions cargo l'année prochaine

La compagnie chinoise SF Airlines, basée à Shenzhen, prévoit de disposer d'une flotte de plus de 80 avions tout cargo l'année prochaine.



Le transporteur a annoncé qu'il prévoyait ainsi d'ajouter au moins cinq autres 767-300BCF et 757-200PCF en 2023, les appareils à convertir ayant déjà été identifiés.



SF Airlines est l'une des compagnies aériennes qui continuent encore à miser sur le Boeing 757-200 cargo, elle en compte désormais quarante appareils du même type. Sa flotte comprend en outre dix-sept 767-300BCF, quatorze 737-300F, trois 737-400F et trois 747-400F.



(Photo © SF Airlines)