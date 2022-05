Sébastien Lecornu devient le nouveau ministre de la Défense

La composition du nouveau gouvernement dirigé par la Première ministre Élisabeth Borne est désormais connue. Sébastien Lecornu est donc nommé nouveau ministre des Armées, succédant ainsi à Florence Parly.



Sébastien Lecornu était précédemment ministre des Outre-mer au sein du gouvernement de Jean Castex, après avoir été notamment Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire entre 2017 et 2018, puis ministre chargé des Collectivités territoriales entre 2018 et 2020.



Il a aussi été Conseiller de Bruno Le Maire au ministère de l'Agriculture sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2012.



Ancien Maire de Vernon, et élu sénateur de l'Eure en 2020, Sébastien Lecornu est diplômé d'un master de droit public de l'université Panthéon-Assas.



Âgé de 35 ans seulement, il est décrit comme étant très proche du président de la République Emmanuel Macron.



(Photo © Ministère des Outre-mer)