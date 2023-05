Scoot confirme son contrat de leasing avec Azorra pour 9 Embraer E190-E2

SCOOT, la filiale low-cost de Singapore Airlines, a confirmé son accord avec le bailleur Azorra portant sur la location de neuf Embraer E190-E2 - la lettre d'intention avait été signée en février dernier. Les avions proviendront du carnet de commandes existant d'Azorra auprès d'Embraer.



La livraison du premier appareil est prévue en 2024, les huit autres étant attendus d'ici à la fin 2025.



Les E190-E2 de SCOOT seront aménagés avec une cabine monoclasse de 112 sièges et seront déployés sur des vols court et moyen-courriers d'une durée maximale de cinq heures.



SCOOT deviendra le premier opérateur de cet avion à Singapour. Sa flotte actuelle comprend vingt-quatre A320, six A320neo, neuf A321neo, dix 787-8 et dix 787-9, servant 71 destinations dans 15 pays et territoires d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Europe.



(Image © Azorra)