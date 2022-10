Saudia veut 100 eVTOL Lilium Jet

Saudia et Lilium ont conclu un protocole d'accord pour le développement et l'exploitation d'un réseau d'appareils eVTOL à travers l'Arabie saoudite. Saudia envisage ainsi l'acquisition de jusqu'à 100 avions électriques Lilium Jet, ciblant notamment le marché des voyageurs d'affaires.



Le transporteur national saoudien s'engage par ailleurs à soutenir les efforts de la société allemande pour la certification, la vente et la maintenance des Lilium Jet en Arabie saoudite et dans la région MENA.



Ce protocole d'accord entre Saudia et Lilium est toutefois assujetti à la réalisation par les parties d'une évaluation de faisabilité, à l'acceptation de conditions commerciales, à la conclusion d'accords définitifs à cet égard et à la satisfaction de certaines conditions. Pour rappel, le programme Lilium Jet a volé pour la première fois en 2019.



Le programme d'avion électrique à décollage et atterrissage vertical de Lilium doit cependant encore faire ses preuves, étant encore au tout début de ses essais en vol suite à la destruction du premier prototype dans un incendie il y a deux ans.

Lilium promet de faire certifier son appareil avant 2024.



