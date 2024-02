Saudia Technic et Embraer Services & Support ont signent un protocole d'accord visant à collaborer dans les domaines de la maintenance et de la formation.



Cet accord a été conclu a lors du salon World Defense Show qui se tient à Riyad du 4 au 8 février. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il s'agit bien d'un accord de coopération dans le domaine de l'aviation civile, les deux partenaires souhaitant particulièrement avancer dans le domaine de la maintenance pour la famille E-Jet E2 ainsi que pour l'aviation d'affaires.



Saudia Technic, anciennement Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), est la division MRO de la compagnie aérienne nationale saoudienne Saudia est l'une des sociétés de maintenance les plus importantes du Moyen-Orient.



La maintenance aéronautique est un axe de développement pour l'Arabie Saoudite et elle entre dans le plan Saudi Vision 2030 mené depuis quelques années par le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS).



(Photo © Embraer)