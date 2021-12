Saudia signe un contrat de 8,5 milliards de dollars avec CFM International

Saudia a décidé d'équiper plus d'une soixantaine d'Airbus de la famille A320neo avec les LEAP-1A de CFM International. Elle a donc signé un accord avec le motoriste pour acquérir 149 moteurs (moteurs de rechange inclus). Ils doivent en effet équiper 35 A321neo et trente 320neo.



Le contrat s'accompagne d'un accord de maintenance à l'heure de vol, qui couvre ces moteurs ainsi qu'une quarantaine d'autres qui équipent les vingt A320neo que la compagnie a acquis en leasing.



Par ailleurs, CFM International s'est engagé à aider Saudia Aerospace Engineering Industries à développer ses capacités de maintenance moteurs, par exemple dans les domaines du démontage, de l'inspection, de l'assemblage, des essais et de la certification pour LEAP-1A.



La valeur du contrat est estimée à environ 8,5 milliards de dollars au prix catalogue.



(Photo © CFM International)