Saudia signe pour l'IFE Astrova de Panasonic

Saudi Arabian Airlines (Saudia) a choisi la dernière génération d'IFEC de Panasonic Avionics pour équiper 30 appareils de sa flotte d'avions gros porteurs : 12 Airbus A330 et 18 Boeing 777. Astrova aidera à créer une expérience totalement immersive pour les passagers de Saudia, avec des écrans OLED 4K et un son de haute qualité qui sera fournie via des casques Bluetooth. La compagnie aérienne nationale de l'Arabie saoudite va également s'associer à Panasonic Avionics pour développer les capacités de maintenance d'IFE dans le Royaume. Ces capacités seront intégrées à Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI). (Photo © Panasonic Avionics)