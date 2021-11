Saudia se sépare de ses deux Boeing 747-8F

Saudia a cédé ses deux 747-8F à AFG Aviation Ireland, filiale à 100 % du loueur allemand Aircraft Finance Germany. Dans un communiqué, AFG a annoncé avoir finalisé l'acquisition des deux appareils (LN 1429 et 1432) pour le compte de son partenaire chinois Hongyuan Group.



Les deux cargos seront désormais placés chez AirBridgeCargo en Russie qui les exploitera pour la firme chinoise.



Pour rappel, les deux avions avaient été livrés directement à la compagnie nationale saoudienne par Boeing au cours du premier semestre 2013. Cependant, pour des raisons inconnues, ils avaient été retirés du service commercial en décembre 2019 et étaient stockés à Djeddah depuis lors.



Avec ces retraits, la flotte cargo de Saudia comprend désormais quatre 777-F, deux 747-400 BDSF et un 747-400FSCD pris en wet-lease chez Air Atlanta Icelandic. De son côté, AirBridgeCargo exploite déjà treize 747-8F, quatre 747-400ERF et un 777F.