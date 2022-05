Saudia s'engage sur les 777 cargo de Mammoth Freighters

Saudia a commandé sept Boeing 777 P2F auprès de Mammoth Freighters, avec une clause optionnelle pour cinq exemplaires supplémentaires.



La compagnie aérienne saoudienne a déclaré que les conversions initiales seront exécutées par Mammoth dans les installations de GDC Technics à l'aéroport de Fort Worth Alliance.



Elle n'a cependant pas précisé si cela couvrirait l'ensemble des sept avions ou seulement certains d'entre eux, ni si les appareils proviendraient de sa flotte actuelle de 777 de transport de passagers.



Saudia exploite aujourd'hui trente-cinq 777-300ER. Pour le moment, aucun détail n'a été fourni sur les dates de livraison et le variant à convertir (-200LR ou -300ER).



Dans le prolongement de cette commande, Saudia établira également un centre de conversion à Djeddah au sein de sa division MRO Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), en utilisant le STC de Mammoth.



Pour rappel, Mammoth Freighters a lancé les programmes de conversion 777-300ERMF et 777-200LRMF l'année dernière, avec l'opérateur canadien Cargojet Airways comme premier client.



La flotte cargo actuelle de Saudia comprend quant à elle quatre 777-200F. La compagnie aérienne loue également deux 747-400BCF et un 747-400ERF à Air Atlanta Icelandic.



(Photo © Saudia)