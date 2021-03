Saudia pourrait passer une grosse commande à Boeing et à Airbus

Saudi Arabian Airlines (Saudia) aurait l'intention de commander 70 appareils à Airbus et Boeing selon les informations du quotidien saoudien Maaal.



La compagnie aérienne publique prévoit de contracter des prêts auprès des banques locales à hauteur de 11,5 milliards de riyals (3,07 milliards de dollars) pour financer en partie cette nouvelle commande qui pourrait être annoncée cette année.



Les appareils concernés comprendraient des monocouloirs A321neo pour Airbus et des gros-porteurs pour Boeing (787 et 777). Néanmoins, ces appareils pourraient déjà être en partie ceux précédemment annoncés par Saudia (notamment les 35 options concernant la famille A320neo d'Airbus), l'arrivée de nouveaux Triple Sept étant quant à elle le signe d'une nouvelle commande destinée à l'avionneur américain.



(L'un des 5 nouveaux Boeing 787-10 de Saudia sur les 10 commandés. Photo © Saudia)