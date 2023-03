Saudia et la nouvelle compagnie Riyadh Air vont chacune s'engager sur 39 Boeing 787

Ces derniers jours témoignent de la volonté du gouvernement saoudien de faire croître son transport aérien pour devenir un hub mondial. Dans ce cadre, Saudia et Riyadh Air ont toutes deux signé un accord préliminaire avec Boeing en vue d'acquérir 39 787 chacune. Des options ont par ailleurs été sécurisées, pour dix appareils supplémentaires par Saudia et pour 33 appareils par Riyadh Air.



La commande de Saudia devrait inclure deux versions du modèle : le 787-9 et le 787-10, qu'elle exploite déjà. Les appareils lui permettront de développer son réseau international et « de faire venir le monde dans le royaume », selon les mots d'Ibrahim Al-Omar, le directeur général du groupe Saudia.



Boeing rappelle que Saudia exploite déjà plus d'une cinquantaine de Boeing sur son réseau long-courrier : 35 777-300ER et dix-huit 787.



La future commande de Riyadh Air porte quant à elle uniquement sur des 787-9. Ils lui permettront de lancer ses opérations, alors que la compagnie a été officiellement créée le 12 mars, avec Tony Douglas à sa tête.



L'avionneur souligne que les compagnies saoudiennes se sont ainsi engagées pour jusqu'à 121 Dreamliner, ce qui fera de cet accord, une fois finalisé, le cinquième plus important de l'histoire du programme.



(Photo © Boeing)