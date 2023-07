Satys se dote d'une capacité de peinture pour le secteur spatial

Satys a ouvert une nouvelle salle dédiée à la peinture de pièces de satellites, en partenariat avec Airbus. Située dans ses installations de Blagnac, elle sera dédiée à la peinture des radiateurs déployables des satellites de communication du programme OneSat.



Cette nouvelle capacité dans le spatial a représenté un investissement d'un million d'euros pour Satys et deux ans de travail avec Airbus.



Une qualification spécifique est nécessaire pour le personnel affecté à cette unité et la salle est équipée d'un sas permettant d'éviter tout risque de contamination lors du déballage et de l'emballage des éléments mis en peinture.



« La peinture des radiateurs déployables de satellites obéit à un cahier des charges particulièrement exigeant », indique Philippe Didier, program manager de cette nouvelle activité, qui a demandé un nouvel apprentissage à la société française. « Les revêtements utilisés ont des propriétés thermo-optiques liées à l'émissivité infrarouge. Ils doivent faciliter l'absorption de la lumière solaire et la dispersion de chaleur. »



(Photo © Satys)