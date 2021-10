Satys annonce une réorganisation en deux entités distinctes et procède à une augmentation de capital

Satys réorganise ses activités en deux entités distinctes, Satys Aerospace (activité peinture et repeinture d'avions, étanchéité et traitement de surface) et Satys Interiors (aménagement intérieur aéronautique et ferroviaire).



La société basée à Blagnac va également procède à une augmentation de capital de 40 millions d'euros sur la nouvelle entité Satys Aerospace. Cette opération a été souscrite par les actionnaires actuels de Satys, à savoir Ace Capital Partners (filiale de Tikehau Capital), Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, l'IRDI Capital Investissement, Satys Industries détenue par Christophe Cador et un pool d'investisseurs régionaux et national du groupe Crédit Agricole conduit par Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST).



« Cette opération renforce la structure du groupe et prépare un futur en croissance et en acteur de la consolidation aéronautique en France, en Europe et aux États-Unis », déclare Christophe Cador, fondateur de Satys.



Logiquement impactée par la crise liée à la pandémie sur le transport aérien, Satys s'inscrit dans la perspective d'un retour progressif à la croissance de ses secteurs d'activités, avec l'objectif de réaliser 250 millions d'euros de chiffres d'affaires à l'horizon 2025, contre 110 millions d'euros en 2021 et 155 en 2019.



« Un objectif qui pourra être atteint grâce à l'effet combiné de plusieurs facteurs, précise le directeur général de Satys Aerospace : la croissance externe, la reprise des activités de maintenance et de réparation (MRO), particulièrement aux États-Unis, la hausse des cadences annoncée par les constructeurs, notamment la famille A320 (+ 50% en 2024 par rapport à 2021), et la montée en puissance des activités de traitement de surface » a précisé Grégory Mayeur, le directeur général de Satys Aerospace.



(Photo © Satys)