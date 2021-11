Satair signe un accord de service avec Aegean Airlines pour sa solution ERO

Satair, la filiale d'Airbus spécialisée dans la distribution de pièces de rechange, et la compagnie aérienne grecque Aegean Airlines ont signé un accord de service pour sa solution de commandes (ERO - Expedited Routine Ordering).



ERO est l'une des dernières offres de services de Satair qui fournit un service de réapprovisionnement de routine de bout en bout. Cette solution garantit des délais de livraison spécifiques depuis la saisie de la commande jusqu'à la livraison pour le matériel disponible en stock, avec une commande enregistrée avant une heure limite journalière spécifiée.



La solution ERO a été mise en place sur la base de la compagnie aérienne à Athènes.



Une gamme de plus de 125 000 références est disponible au sein du service ERO, y compris les pièces exclusives d'Airbus, ainsi que les pièces des fournisseurs et le matériel standard, provenant de l'entrepôt de Satair à Hambourg.