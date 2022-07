Satair rachète VAS Aero Services

(Farnborough 2022) Satair a annoncé l'acquisition de VAS Aero Services. La société américaine continuera d'opérer sous sa marque, avec des sites opérationnels et des bureaux à Boca Raton (en Floride), Kent (Washington) et Londres.



Satair étend ainsi son empreinte mondiale et ses capacités, notamment dans la gestion des moteurs et des pièces USM sur différents types de flotte.



VAS Aero Services est actif dans la logistique aéronautique et les services après-vente, dont le soutien des appareils en fin de vie.



« Les demandes des clients changent et nous observons une priorité claire de profiter au maximum de la valeur de l'avion tout au long de son cycle de vie et au-delà, en se concentrant sur l'efficacité en termes de coûts et la durabilité », a expliqué Bart Reijnen, PDG de Satair. Adi Bernstein, président exécutif de VAS, ajoute : « Cet accord fait suite à des années de collaboration entre Satair et VAS en matière d'entretien, de stockage, ainsi que de certification et de distribution des produits USM, y compris les stocks excédentaires et surnuméraires. »



(Photo © Satair)