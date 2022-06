Satair prépare un guichet unique à Hambourg pour les équipements et outils d'assistance au sol

Satair va lancer un « guichet unique géant » pour les équipements et outils d'assistance au sol des avions. Il devrait rassembler 70 000 références de 1 600 OEM.



La filiale d'Airbus compte ainsi proposer une offre couvrant les besoins de toutes les plateformes, de l'entrée en service à la fin de vie.



« L'approche de guichet unique de Satair est notre réponse à la demande croissante et très diversifiée du marché ; elle comprend des équipements et des outils de soutien au sol pour les flottes mixtes et offre un accès avancé aux outils propriétaires d'Airbus », explique Bart Reijnen, PDG de Satair. En plus des offres de réparation et de location, Satair pourra également fournir des outils standard mais aussi des équipements de changement de moteur ou de test, rarement utilisés.



Satair annonce l'ouverture d'un nouvel entrepôt et d'un nouveau centre de service de 50 000 m² à Hambourg pour le premier semestre 2023.



(Photo © Satair)