Satair étend son contrat IMS avec les compagnies du groupe JetSMART

(MRO Americas) Satair, la filiale à 100% d'Airbus spécialisée dans la distribution de pièces de rechange a signé une lettre d'intention visant à étendre un accord pluriannuel avec compagnie aérienne sud-américaine JetSMART (Indigo Partners).



Il s'agit plus précisément d'un contrat IMS (Integrated Material Services) qui pourra s'étendre à l'ensemble des A320/A321 ceo et neo JetSMART, que ce soit au Chili, en Argentine ou même depuis son nouveau hub au Pérou (CTA décroché en novembre dernier, premiers vols au deuxième trimestre). JetSMART et Satair ont commencé leur partenariat IMS avec l'entrée en service de la flotte de JetSMART au Chili en 2017.



Satair précise que ce contrat est soutenu par des stocks implantés dans les différents hubs de la compagnie low-cost sud-américaine, mais aussi grâce à son nouveau pool mis en place à Miami (Floride). JetSMART aligne aujourd'hui 17 monocouloirs Airbus, avec près d'une centaine d'autres exemplaires en commande.



(Photo © JetSMART)