Satair et TASA prolongent leur accord de réparation pour les pièces propriétaires Airbus

Satair et Triumph Aviation Services Asia (TASA) ont signé un accord pluriannuel prolongeant pour la fourniture des pièces propriétaires qui seront distribuées par la filiale d'Airbus Services spécialisée dans les pièces détachées.



Plus précisément, TASA fournira des services de réparation pour les pièces propriétaires Airbus pour les familles A320, A330, A350 et A380, avec un accent particulier sur les surfaces structurelles et de vol, y compris les gouvernes de direction, les gouvernes de profondeur, les sharklets, etc.



Satair s'est associé à TASA en 2015. L'atelier de réparation de l'équimentier américain Triumph implanté à Chonburi (Thaïlande) n'a depuis cessé d'augmenter ses capacités, notamment pour des nouvelles plateformes comme l'A350.