SAS Scandinavian Airlines, premier client des solutions prédictives de la Digital Alliance menée par Airbus

(MRO Americas) La Digital Alliance vient d'accueillir SAS Scandinavian Airlines en tant que premier client pour sa solution Skywise Predictive Maintenance (SPM). La nouvelle solution choisie par la compagnie aérienne est baptisée SPM Alliance et va permettre à la compagnie scandinave d'améliorer les opérations de sa flotte de monocouloirs de la famille A320, soit près de 70 appareils.



La Digital Alliance avait été initiée par Airbus et Delta TechOps en 2019, puis renforcée par l'arrivée de GE Digital en tant qu'expert logiciel l'année dernière. Les solutions proposées couvrent un large éventail d'équipements et de moteurs produits par différents OEM.



« Alors que les compagnies aériennes sont sur la voie de la reprise, il est plus important que jamais de les aider à réduire leurs coûts et à optimiser la disponibilité de leurs flottes. C'est précisément ce que fait SPM Alliance : couvrant un large éventail d'équipements, notre nouvelle solution apporte une autre dimension à la maintenance prédictive qui réduira considérablement la maintenance non planifiée », a déclaré Lionel Rouby, SVP Digital Solutions chez Airbus.



Pour Marko Rudic, responsable des opérations techniques chez SAS, « Grâce à SPM Alliance, nous serons en mesure d'anticiper les perturbations opérationnelles et d'accélérer les décisions de maintenance en prédisant les problèmes potentiels en service sur l'ensemble de notre vaste flotte de la famille A320. C'est l'approche proactive de la gestion technique de la flotte que SAS a souhaité adopter ».



En s'appuyant sur l'expertise d'Airbus, sur la plateforme Skywise, sur l'expérience de la division MRO de Delta Air Lines et sur les outils de GE Digital (et notamment pour les moteurs de GE Aviation), la Digital Alliance promet de multiplier les solutions nose-to-tail et cross-fleet à partir des données.



(Photo © Airbus)