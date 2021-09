SAS reporte la livraison de ses derniers Airbus A350

A l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, SAS a annoncé qu'elle avait reporté la livraison de ses deux derniers Airbus A350.



Les appareils étaient initialement attendus en 2022 et 2023. Ils ne devraient plus être livrés qu'en 2024. Par ailleurs, un accord de « sale and lease-back » a été conclu sur l'un d'entre eux.



La compagnie estime qu'elle pourra ainsi s'adapter plus facilement aux fluctuations de la demande et surtout au retard de la reprise sur le segment long-courrier.



SAS exploite actuellement six A350, qu'elle a réceptionnés entre novembre 2019 et juin 2021.



