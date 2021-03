SAS finance quatre appareils avec CDB Aviation

SAS a annoncé avoir conclu le financement de trois A320neo et un A350 grâce à un accord de crédit-bail avec CDB Aviation Lease Finance.



L'A350 lui a été livré le 26 mars et les trois A320neo sont attendus au printemps 2022.



La compagnie scandinave a également signé un accord pour le financement des paiements avant livraison de cinq A320neo supplémentaires, qui implique qu'un accord de crédit-bail suivra. Leur livraison est elle aussi prévue pour 2022.



SAS souligne qu'elle a ainsi bouclé le financement de toutes ses livraisons d'Airbus d'ici la fin du premier semestre 2022. Elle rappelle qu'elle a commandé 80 A320neo, trois A321LR et huit A350.