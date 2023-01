SAS clôture les négociations avec ses lessors pour sa flotte

SAS a terminé la renégociation de ses contrats avec les sociétés de leasing qui lui fournissent une partie de ses appareils, avec la signature d'un nouvel accord avec deux d'entre eux (Air Lease et Jackson Square Aviation. Ces négociations interviennent dans le cadre de la procédure de faillite sous le chapitre 11 entamée en juillet dernier.



Les deux accords conclus couvrent treize appareils - un gros-porteur et douze monocouloirs -, dont les accords de leasing (avions et équipements) ont été révisés.

Ils suivent des accords avec treize autres lessors, pour 46 appareils (six gros-porteurs et quarante monocouloirs). Grâce à eux, la compagnie scandinave espère pouvoir réaliser des économies d'un milliard de couronnes (88,8 millions d'euros) par an.



Sous la protection du Chapitre 11, SAS met en oeuvre un plan de restructuration qui devrait lui permettre de réduire ses dépenses annuelles de plus de 660 millions d'euros par rapport à 2019 à partir de 2026.



La flotte de SAS va désormais se composer de 134 appareils, dont 22 lui appartiennent en propre, 35 sont loués à des tiers et 77 font l'objet de divers accords de financement.



(Photo © SAS Scandinavian Airlines)