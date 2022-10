SalamAir se met aussi à l'Airbus A321P2F

SalamAir a pris livraison d'un Airbus A321P2F, son premier avion cargo dédié.

L'appareil (MSN 1994, 19 ans, CFM56) a été converti à Guangzhou (Chine) par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise de ST Engineering et Airbus. Il est la propriété de BBAM Limited Partnership (BBAM).



Le transporteur omanais devient ainsi la première compagnie aérienne basée au Moyen-Orient à exploiter ce type d'avion tout cargo.



« L'introduction de l'A321 cargo par SalamAir est un moment historique dans l'histoire de l'aviation d'Oman et de la région » a déclaré la compagnie dans un communiqué. « Il soutient la Vision 2040 du Sultanat pour faire du pays une plaque tournante logistique dans la région » a-t-elle ajouté.



SalamAir était jusqu'ici un opérateur centré sur le modèle low-cost, desservant 38 destinations régulières dans 19 pays. Sa flotte comprend six A320neo et quatre A321neo. Elle a aussi récemment signé un contrat avec Embraer pour six E195-E2 fermes, assortis d'options sur six appareils supplémentaires.



(Photo © SalamAir)