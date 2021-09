SalamAir se met à l'Airbus A321neo avec GECAS

La compagnie privée omanaise SalamAir vient de réceptionner le premier des deux Airbus A321neo contractualisés en 2019 avec le loueur américain GECAS.



L'appareil (MSN 10483, A4O-OXA, LEAP-1A) est en configuration ACF et a été aménagé avec 212 sièges, avec une partie de la cabine désignée comme « premium ».



SalamAir a entièrement renouvelé sa flotte ces trois dernières années, alignant aussi 6 A320neo et desservant jusqu'à 84 destinations dans 35 pays (hors restrictions de voyages).



Avec une autonomie de huit heures de vol, les nouveaux A321neo de la compagnie low-cost vont lui permettre de relier Mascate et Salalah vers de nouvelles destinations plus lointaines en Europe, en Extrême-Orient et en Afrique.



SalamAir est seule compagnie du Sultanat d'Oman à opérer avec des appareils de la famille A320neo d'Airbus. Elle avait démarré ses activités en 2017 avec des A320ceo loués auprès de la défunte LATAM Brasil.



(Photo © SalamAir)