SalamAir fait des infidélités à Airbus en voulant acquérir des E-Jet E2 d'Embraer

SalamAir et Embraer ont signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de douze Embraer E195-E2.



Si le contrat est confirmé, le transporteur low-cost omanais recevra ses trois premiers exemplaires en novembre 2023, suivis de trois autres en 2024, et le reste vers 2026.



SalamAir deviendra au passage le premier client de la famille E-Jet E2 d'Embraer au Moyen-Orient.



Le PDG de la compagnie, Mohamed Ahmed, a indiqué que ces appareils seront utilisés pour desservir les dessertes intérieures et internationales.



Fondée en 2016, SalamAir est actuellement une compagnie tout Airbus, opérant avec une flotte de six A320neo et quatre A321neo vers 25 destinations dans 18 pays.



(Photo © SalamAir)