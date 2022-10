SalamAir en dit plus sur ses futurs Embraer E195-E2

Embraer a officialisé la signature d'une commande ferme par SalamAir pour six E195-E2, assortis d'options sur six appareils supplémentaires. L'avionneur brésilien souligne que leur valeur atteint 934,6 millions de dollars, options comprises.



Les appareils seront aménagés en configuration biclasse de 135 places et livrés à partir de la fin de l'année 2023.



Ils rejoindront la flotte tout-Airbus de la low-cost, lui faisant gagner en flexibilité dans ses opérations et permettant de tester de nouvelles lignes.



A ce sujet, le CEO de SalamAir, capitaine Mohamed Ahmed, explique que « ces appareils sont parfaits pour la prochaine étape de notre croissance. Ils permettront d'ouvrir de nouvelles villes locales et régionales puis d'augmenter la fréquence de ses vols vers ces destinations [...]. Dans un premier temps, la nouvelle flotte sera utilisée sur les vols intérieurs, notamment vers les quatre sites pétroliers et les quatre aéroports internationaux d'Oman. Au fur et à mesure que nous recevrons d'autres appareils, nous pourrons les utiliser sur les aéroports régionaux des pays voisins qui, aujourd'hui, ne sont pas reliés à Oman. »



(Photo © Embraer)